Architecture contemporaine remarquable (ACR) : un patrimoine du quotidien à découvrir en gare de Rennes Exposition sur le label ACR Gare SNCF de Rennes Rennes

Exposition sur le label ACR 16 – 19 octobre Gare SNCF de Rennes Ille-et-Vilaine

Visite libre en autonomie dans la gare. Au-delà des journées nationales de l’architecture cette exposition est visible du 13 au 30 octobre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-16T07:00:00 – 2025-10-16T23:59:00

Fin : 2025-10-19T05:00:00 – 2025-10-19T23:00:00

Le ministère de la Culture a souhaité s’associer à SNCF Gares & Connexions pour organiser quatre expositions photographiques mettant en lumière des biens labellisés « Architecture contemporaine remarquable » dans les gares de Rennes, Avignon TGV, Lille Europe et Strasbourg du 13 au 30 octobre. Ces expositions, issues des commandes photographiques menées depuis 2020, invitent les usagers à poser un nouveau regard sur ces ensembles architecturaux, qui témoignent de la volonté de répondre aux besoins essentiels de la société — se loger, travailler, voyager, se soigner, apprendre, se divertir, etc. — et de les rendre accessible à tous. C’est aussi l’occasion de découvrir les architectes qui se cachent derrière ces réalisations et qui, par leurs expérimentations et leur audace, ont renouvelé les techniques constructives et architecturales.

Gare SNCF de Rennes 19 Place de la Gare 35000 Rennes Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.garesetconnexions.sncf/fr/gares-services/rennes La gare SNCF de Rennes est située dans la partie sud du centre-ville – un quartier d’affaires appelé EuroRennes.

Dans ce quartier ultramoderne, la nouvelle gare fait désormais partie intégrante du paysage. Avec sa colline enherbée, son voile de panneaux translucides tel une brume et ses arbres de métal, la gare de Rennes a des faux-airs de forêt bretonne. Mais dans celle-ci, vous ne risquez pas de vous perdre ! En effet, l’organisation de la nouvelle gare a été entièrement repensée pour en faciliter la lecture. Organisée en trois niveaux, chaque étage a sa propre fonction et les services qui y correspondent. transports et parkings sur place

© Gares et connexions