Architecture contemporaine remarquable de Jean Nouvel Vesunna, site-musée gallo-romain Périgueux

Architecture contemporaine remarquable de Jean Nouvel 18 et 19 octobre Vesunna, site-musée gallo-romain Dordogne

Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Début : 2025-10-18T15:00 – 2025-10-18T16:00

Fin : 2025-10-19T15:00 – 2025-10-19T16:00

Visite commentée : Vesunna, une œuvre de Jean Nouvel ️

À 15h, prenez part à une visite commentée gratuite dédiée à l’architecture contemporaine du musée Vesunna, conçu par le célèbre architecte Jean Nouvel.

Explorez un bâtiment où verre, acier et lumière subliment les vestiges gallo-romains de la domus de Vésone.

Une occasion unique de découvrir comment l’architecture contemporaine dialogue avec l’Histoire antique !

Vesunna, site-musée gallo-romain labellisé « Architecture contemporaine remarquable »

Vesunna, site-musée gallo-romain 20 Rue 26ème Régiment d’Infanterie, 24000 Périgueux, France Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33553530092 https://www.perigueux-vesunna.fr

©Vesunna-2018-cl.AmbreLudwiczak_2442c