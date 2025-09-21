Architecture de la basse Guisane Chapelle de pénitents Notre-Dame d’Espérance La Salle-les-Alpes

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Découvrez les secrets architecturaux de la basse Guisane lors des Journées Européennes du Patrimoine 2025, avec un focus spécial sur les charmants villages du la salle du bez ou de villard laté et chantemerle.

Chapelle de pénitents Notre-Dame d’Espérance 2 Chem. des Sillons, 05240 La Salle-les-Alpes, France La Salle-les-Alpes 05240 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.serre-chevalier.com/jep-2025-architecture-de-la-basse-guisane.html »}] La chapelle est située en périphérie du village de La Salle. Elle était le siège de la confrérie des pénitents blancs de la paroisse affiliée par ses statuts à l’archiconfrérie de Notre-Dame de Gonfalon à Rome. Les confréries des Pananches et de Chirouze, situées sur la même commune, lui étaient rattachées même si elles disposaient chacune d’une chapelle particulière. La chapelle n’est pas orientée sans que l’on y trouve sa justification dans la configuration du terrain. L’activité de la confrérie est également attestée dans les périodes 1791-1793. La paroisse de La Salle-les-Alpes comptait quatre confréries en 1809 pour un total de 200 membres. Le cadastre de 1829 indique que la chapelle est propriété de la commune à cette date mais reste à l’usage de la confrérie. En 1921, le livre de la confrérie fait état du dernier enterrement. La fin d’activité de la confrérie correspond au milieu des années 20 où elle ne remplissait plus qu’une fonction comptable. Le chanoine Jacques, historien local, avance la date de 1529 pour sa fondation. L’activité de la confrérie est attestée par l’existence d’un livre de confrérie dès 1616, le maître autel porte la date de 1681. La construction actuelle est datée sur les ancres des tirants de 1741 ainsi que sur le socle de la statue de la Vierge fixée sur le mur sud (date encore visible en 2000). Elle aurait échappé à l’incendie de 1742 qui a détruit le village.

