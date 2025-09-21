Architecture de la haute Guisane Le Lauzet Le Monêtier-les-Bains

Découvrez les secrets architecturaux de la Haute Guisane lors des Journées Européennes du Patrimoine 2025, avec un focus spécial sur les charmants villages du Lauzet et du Casset, au Monêtier-les-Bains.

Plongez dans l’histoire locale lors d’une visite guidée à travers ces hameaux typiques du Dauphiné, où les bâtiments racontent l’adaptation de l’architecture montagnarde aux rigueurs climatiques. Les toits en forte pente, les murs épais en pierres et les boiseries caractéristiques vous seront expliqués, mettant en lumière l’intelligence des constructions traditionnelles face aux hivers rigoureux et aux étés lumineux.

Ne manquez pas cette occasion unique de marcher dans le passé, d’en apprendre plus sur les techniques de construction ancestrales et d’admirer des paysages à couper le souffle. Joignez-vous à nous pour les JEP 2025 et redécouvrez le patrimoine local à travers son architecture emblématique. Chaque pas est un voyage dans le temps !

Le Lauzet Le Lauzet RD 1091 05220 Le Monêtier-les-Bains Le Monêtier-les-Bains 05220 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur

OTSCVB/Renaud PHILIP