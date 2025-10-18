Architecture de lumière : visite architecturale du bâtiment de l’IMA Institut du Monde Arabe Paris

Architecture de lumière : visite architecturale du bâtiment de l’IMA Institut du Monde Arabe Paris samedi 18 octobre 2025.

Architecture de lumière : visite architecturale du bâtiment de l’IMA Samedi 18 octobre, 11h30 Institut du Monde Arabe Paris

Lien de réservation à venir.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T11:30 – 2025-10-18T13:00

Fin : 2025-10-18T11:30 – 2025-10-18T13:00

Hérité du courant de l’architecture moderne internationale des années 80, le bâtiment de l’IMA, imaginé par Jean Nouvel, n’en demeure pas moins une œuvre iconique qui porte en elle une forte symbolique d’interprétation d’un dialogue entre les cultures de l’Orient et de l’Occident.

L’esprit du lieu s’exprime à travers les manifestations plurielles de la lumière, véritable matériau allié du verre et de l’acier. Modulée, diffusée, réfractée ou réfléchie grâce à de nombreux dispositifs innovants de parois « intelligentes », ou d’un jeu subtil et contrasté d’agencement d’espaces et de volumes, l’immatérialité de la lumière agit comme un révélateur de l’absence.

Du transparent à l’opaque en passant par une infinité de nuances d’ombres et de lumières, l’architecture de Jean Nouvel propose, au grès des parcours et de ses scénographies, de découvrir par la matérialité ou par l’illusion d’optique, des lieux, des images et des ambiances incarnés dans les cultures arabes.

Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint Bernard 75005 Paris Paris 75005 Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.imarabe.org/content »}]

Visite architecturale « Architecture de lumière »

© Fabrice Cateloy