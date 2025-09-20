Architecture de papier – contes et jeux Maison d’Oralité et Transmission Portets

Architecture de papier – contes et jeux 20 et 21 septembre Maison d’Oralité et Transmission Gironde

Libre participation au chapeau. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T22:00:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les contes, les jeux, les livres : architectures des imaginaires

À travers le langage et sa transmission, les contes, les jeux et les livres structurent notre imaginaire collectif.

La Maison d’Oralité et de Transmission est spécialisée dans les collections de livres de contes et de jeux de société. Sa vocation ? Les faire vivre à travers la mise en voix et en jeu.

Programme de la journée :

11h – 22h : Jeux de société sur plateaux, en cartes et en dés, animés par Lucas Mary.

15h – 18h : Cabanes, châteaux, tours et ponts en contes et légendes, en compagnie de la conteuse MaryMyriaM.

Maison d'Oralité et Transmission 8 Rue de la Liberté, 33640 Portets Portets 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine « Si vous possédez une bibliothèque et un jardin, vous avez tout ce qu'il vous faut » déclarait Cicéron.

Ainsi, la maison d'Oralité et Transmission, s'ouvre à la faveur des évènements tels que les Journées européennes du patrimoine et autour de la richesse des contes et de l'art de conter. Accès en voiture et stationnement aux abords de la maison d'Oralité et Transmission. Accès en train : Gare de Portet.

Ainsi, la maison d’Oralité et Transmission, s’ouvre à la faveur des évènements tels que les Journées européennes du patrimoine et autour de la richesse des contes et de l’art de conter. Accès en voiture et stationnement aux abords de la maison d’Oralité et Transmission. Accès en train : Gare de Portet.

