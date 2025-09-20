Architecture de papier Médiathèque Alain-Gérard Quimper

Architecture de papier Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Médiathèque Alain-Gérard Finistère

Accueil en continu.

Rdv. Esplanade Julien-Gracq, rue de Falkirk

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

La Médiathèque Alain-Gérard

Découverte en continu

« Architecture de Papier »

Samedi / 10h-12h et 14h-17h

Plans manuscrits, aquarellés, photographies sur plaque de verre, gravures sur cuivre…

Lors d’un accueil en continu, présentation de documents exceptionnels des collections de la médiathèque sous forme de discussions libres avec les bibliothécaires.

—

Médiathèque Alain-Gérard Esplanade Julien-Gracq, 29000 Quimper Quimper 29000 Locmaria Finistère Bretagne https://mediatheques.quimper-bretagne-occidentale.bzh/iguana/www.main.cls?surl=patrimoine#contentitem=4ec1872e-2dea-11ee-be6c-0050568050bf^1

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Quimper