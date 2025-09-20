Architecture de stations de ski Centre Commercial Pré long La Salle-les-Alpes

Architecture de stations de ski Centre Commercial Pré long La Salle-les-Alpes samedi 20 septembre 2025.

Architecture de stations de ski Samedi 20 septembre, 10h00 Centre Commercial Pré long Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

L’architecture des station de ski à énormément évolué depuis le milieu du XXé eme siècle. partons à la découverte des celle ci dans le quartier de villeneuve

Centre Commercial Pré long route de pré long, 0240 La Salle-les-Alpes La Salle-les-Alpes 05240 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.serre-chevalier.com/jep-2025-architecture-de-station-de-ski.html »}] Centre Commercial Pré Long – Office de tourisme

L’architecture des station de ski à énormément évolué depuis le milieu du XXé eme siècle. partons à la découverte des celle ci dans le quartier de villeneuve

Renaud PHILIP/OTSCVB