Architecture du patrimoine Maison de Pays Grignan dimanche 21 septembre 2025.

Maison de Pays 12 Place du Jeu de Ballon Grignan Drôme

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

L’architecture est à l’honneur cette année ! Lors de la visite, le public pourra découvrir l’évolution des monuments à travers le temps grâce à des supports numériques. Visites guidées offertes par Planète Guides.

Maison de Pays 12 Place du Jeu de Ballon Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 90 75 71 planeteguides@gmail.com

English :

Architecture takes center stage this year! During the visit, the public can discover the evolution of monuments through time, thanks to digital supports. Guided tours offered by Planète Guides.

German :

Die Architektur steht dieses Jahr im Mittelpunkt! Während des Rundgangs kann das Publikum anhand von digitalen Medien die Entwicklung der Monumente im Laufe der Zeit nachvollziehen. Führungen werden von Planète Guides angeboten.

Italiano :

Quest’anno l’architettura è sotto i riflettori! Durante il tour, i visitatori potranno scoprire come i monumenti sono cambiati nel tempo, utilizzando i media digitali. Visite guidate offerte dalle Guide Planète.

Espanol :

Este año, la arquitectura es la protagonista Durante la visita, los visitantes podrán descubrir cómo han cambiado los monumentos con el paso del tiempo, utilizando medios digitales. Visitas guiadas ofrecidas por Planète Guides.

