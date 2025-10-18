Architecture du quotidien : La Médiathèque – Visite guidée Médiathèque Jean Jaurès Nevers

Architecture du quotidien : La Médiathèque – Visite guidée Samedi 18 octobre, 14h30 Médiathèque Jean Jaurès Nièvre

Famille, à partir de 8 ans. Gratuit sur inscription. Lieu de RDV : Médiathèque Jean-Jaurès

Début : 2025-10-18T14:30 – 2025-10-18T16:00

Fin : 2025-10-18T14:30 – 2025-10-18T16:00

Pour leur 10e édition, les Journées nationales de l’architecture s’intéressent aux constructions de notre quotidien, ces espaces que nous fréquentons sans cesse, où nous vivons, et qu’il nous arrive de ne plus voir. S’inspirant de l’exposition organisée en 2023 par le CAUE 58, cette visite vous propose de redécouvrir la Médiathèque !

Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Dans le cadre des Journées nationales de l’architecture : l’architecture du quotidien Architecture visite guidée

Ville de Nevers