Architecture durable et patrimoniale Parc national – siège Montéran Saint-Claude Saint-Claude
Architecture durable et patrimoniale Parc national – siège Montéran Saint-Claude Saint-Claude vendredi 19 septembre 2025.
Architecture durable et patrimoniale Vendredi 19 septembre, 16h00 Parc national – siège Montéran Saint-Claude Guadeloupe
Nombre de personnes limité à 70
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-19T22:00:00 – 2025-09-20T01:00:00
Fin : 2025-09-19T22:00:00 – 2025-09-20T01:00:00
Projection de film sur des fouilles archéologiques préventives – INRAP Habitation Montéran 2015
Conférence publique :
-
évolution des formes architecturales, l’exemple du site de Montéran
-
architecture durable, architecture du 21e siècle ?
Parc national – siège Montéran Saint-Claude Montéran Saint-Claude Saint-Claude 97120 Guadeloupe Guadeloupe 0590415500 https://www.guadeloupe-parcnational.fr/fr https://www.facebook.com/png971/ [{« type »: « email », « value »: « daniel.silvestre@guadeloupe-parcnational.fr »}] Parc national – Biodiversité, développement durable
Bâtiment de haute qualité environnementale (HQE), à énergie positive Accès PMR
Projection de film sur des fouilles archéologiques préventives – INRAP Habitation Montéran 2015
Daniel Silvestre