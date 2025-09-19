Architecture durable et patrimoniale Parc national – siège Montéran Saint-Claude Saint-Claude

Nombre de personnes limité à 70

Début : 2025-09-19T22:00:00 – 2025-09-20T01:00:00

Fin : 2025-09-19T22:00:00 – 2025-09-20T01:00:00

Projection de film sur des fouilles archéologiques préventives – INRAP Habitation Montéran 2015

Conférence publique :

évolution des formes architecturales, l’exemple du site de Montéran

architecture durable, architecture du 21e siècle ?

Parc national – siège Montéran Saint-Claude Montéran Saint-Claude Saint-Claude 97120 Guadeloupe Guadeloupe 0590415500 https://www.guadeloupe-parcnational.fr/fr https://www.facebook.com/png971/ daniel.silvestre@guadeloupe-parcnational.fr Parc national – Biodiversité, développement durable

Bâtiment de haute qualité environnementale (HQE), à énergie positive Accès PMR

Daniel Silvestre