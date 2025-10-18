Architecture en musique ! Place Michèle et André Pintat Bayonne
Architecture en musique ! Place Michèle et André Pintat Bayonne samedi 18 octobre 2025.
Architecture en musique ! Samedi 18 octobre, 14h30 Place Michèle et André Pintat Pyrénées-Atlantiques
Libre et gratuit.
Début : 2025-10-18T14:30:00+01:00 – 2025-10-18T16:30:00+01:00
Fin : 2025-10-18T14:30:00+01:00 – 2025-10-18T16:30:00+01:00
Les Fichus Calotins vous font voyager au son de la guitare et de la contrebasse dans ce nouvel écrin architectural : la place Michèle et André Pintat. Installez-vous confortablement et laissez-vous bercer par la mélodie de ce duo passionné par l’œuvre de Brassens.
Place Michèle et André Pintat Rue Charcutière, 64100 Bayonne Bayonne 64100 Petit Bayonne Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
© Les fichus calotins