Architecture et agriculture – Conférence de Sébastien Marot Le Nouveau Relax Chaumont

Architecture et agriculture – Conférence de Sébastien Marot Samedi 18 octobre, 18h00 Le Nouveau Relax Haute-Marne

Début : 2025-10-18T18:00 – 2025-10-18T19:00

Conférence de l’historien de l’environnement Sébastien Marot, autour de son ouvrage Prendre la clef des champs – Agriculture et architecture.

L’AUTEUR CONFÉRENCIER

Sébastien Marot, philosophe, spécialiste d’histoire de l’environnement, est professeur à l’École d’architecture de la ville & des territoires / université Gustave-Eiffel, où il a cofondé la revue Marnes. Il est membre de l’équipe de recherche OCS/AUSser (Observatoire de la condition suburbaine). Il enseigne également à l’École polytechnique fédérale de Lausanne. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont L’Art de la mémoire, le territoire et l’architecture (Éditions de La Villette, 2010).

RÉSUMÉ

Ce livre, traduction en français de TAKING THE COUNTRYSIDE, est une vaste fresque pédagogique qui explore le lien entre agriculture et architecture, deux pratiques complémentaires de domestication qui émergèrent il y a environ 10 000 ans.

Dans le contexte contemporain d’impasse écologique, aucune réflexion sensée ne pourra se développer sur le futur de l’architecture et de l’agriculture tant qu’elles ne seront pas reconnectées et fondamentalement repensées en conjonction l’une avec l’autre.

L’argument central consiste en 56 courts chapitres, ordonnés en 8 parties thématiques. Ils composent une jurisprudence d’idées, d’épisodes ou de repères susceptibles de charpenter la réflexion sur le lien entre agriculture et architecture et son évolution dans l’histoire. Cette récapitulation historique a pour but d’éclairer le présent.

Une boussole essaie de synthétiser, en quatre grands dessins panoramiques les directions concurrentes que la dialectique ville/campagne, agriculture/architecture semble pouvoir prendre aujourd’hui.

Le Nouveau Relax fête ses 20 ans !

Pour l’occasion, le CAUE 52 et la Maison de l’Architecture de Champagne-Ardenne s’associent avec ce lieu incontournable de Chaumont et vous invite à le redécouvrir le temps d’un week-end.

Un programme pour petits et grands !

Samedi 18 octobre

De 14h à 17h30 : jeux d’architecture, de construction et d’aquarelle (dès 5 ans).

À 15h et 16h30 : visites guidées du théâtre assurées par le CAUE 52 (sur réservation – places limitées).

À 18h : conférence de l’historien de l’environnement Sébastien Marot, autour de son ouvrage « Prendre la clef des champs – Agriculture et architecture ».

À 19h15 : lecture d’extraits de « Quand la ville se lève », par son autrice Charlotte Lagrange.

Dès 20h15 : cocktail convivial et musical

Dimanche 19 octobre

De 14h à 17h30 : jeux d’architecture, de construction et d’aquarelle (dès 5 ans).

À 15h et 16h30 : visites guidées du théâtre assurées par le CAUE 52 (sur réservation – places limitées).

À 17h30 : goûter de clôture.

Entrées libres et gratuites (sauf visites guidées, sur réservation).

Avec la complicité de Nicolas Vauthier (de l’Agence Plan Libre)

Le Nouveau Relax 15 bis rue Lévy-Alphandéry 52000 Chaumont

Le Nouveau Relax est à 10 minutes à pied de l’Hôtel de Ville et à 5 minutes de la gare SNCF (par la passerelle).

En transports en commun

Ligne de bus n°1, arrêts Alphandéry ou Pont des Flâneurs.

en voiture

Stationnement

Le parc de stationnement situé derrière Le Nouveau Relax vous accueille le temps du spectacle. Il comprend un emplacement spécialement équipé pour les deux roues.

Des places de stationnement complémentaires peuvent être trouvées : boulevard Thiers, rue des Abbés Durand, rue Henri Dunant ou parking Jean Masson.

Accessibilité

Le bâtiment est accessible aux personnes handicapées.

