Architecture et art sacré au cœur d’une église contemporaine Église Saint-Joseph Haguenau

Architecture et art sacré au cœur d’une église contemporaine Église Saint-Joseph Haguenau dimanche 21 septembre 2025.

Architecture et art sacré au cœur d’une église contemporaine Dimanche 21 septembre, 14h00 Église Saint-Joseph Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

La visite commence par une présentation de l’orgue, construit en 1985 par Gaston Kern dans le grand chœur, suivie d’interprétations musicales par l’organiste Nadine Huss.

Elle se poursuit avec la découverte des vitraux réalisés par Tristan Ruhlmann, illustrant les métiers actuels et leurs saints patrons à travers la technique des dalles de verre polychromes.

Église Saint-Joseph 3 rue de l’église Saint-Joseph, 67500 Haguenau Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est 03 88 73 05 53 http://www.st-nicolas-hagenau.com http://www.ville-haguenau.fr L’association de construction, sous la houlette de l’Abbé Hansmaennel, alors curé de Saint-Nicolas, a fait appel aux architectes Joseph Streicher et Alfred Guillier pour mener à bien cette œuvre, dont la première pierre fut posée en 1965 par Monseigneur Léon Neppel, vicaire général du diocèse. Cette pierre est située à droite de l’orgue. L’église fut ouverte au culte à l’automne 1967, avec la nomination du premier curé, l’abbé Aloyse Schuké.

La visite commence par une présentation de l’orgue, construit en 1985 par Gaston Kern dans le grand chœur, suivie d’interprétations musicales par l’organiste Nadine Huss.

© Ville de Haguenau