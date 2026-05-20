Architecture et Bien-être Villiers-sous-Praslin
Architecture et Bien-être Villiers-sous-Praslin dimanche 7 juin 2026.
Villiers-sous-Praslin
Architecture et Bien-être
route d’Arrelles Villiers-sous-Praslin Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Dimanche 7 juin VILLIERS-SOUS-PRASLIN Architecture et Bien-être. A partir de 10h à La Grange d’Auboisine.
A l’occasion de la Journée Mondiale du Bien-être et des Rendez-vous aux jardins, Voir et Ressentir l’architecture . Ateliers, jeux, spectacle, instant zen etc.
Entrée libre et gratuite.
Places limitées, inscriptions au préalables recommandées contact@ma-ca.org .
route d’Arrelles Villiers-sous-Praslin 10210 Aube Grand Est contact@ma-ca.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Architecture et Bien-être Villiers-sous-Praslin a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance