Villiers-sous-Praslin

Architecture et Bien-être

route d’Arrelles Villiers-sous-Praslin Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Dimanche 7 juin VILLIERS-SOUS-PRASLIN Architecture et Bien-être. A partir de 10h à La Grange d’Auboisine.

A l’occasion de la Journée Mondiale du Bien-être et des Rendez-vous aux jardins, Voir et Ressentir l’architecture . Ateliers, jeux, spectacle, instant zen etc.

Entrée libre et gratuite.

Places limitées, inscriptions au préalables recommandées contact@ma-ca.org .

route d’Arrelles Villiers-sous-Praslin 10210 Aube Grand Est contact@ma-ca.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Architecture et Bien-être Villiers-sous-Praslin a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance