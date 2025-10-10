Architecture et Cohabitation avec le vivant | ARCHITECTURES&TERRITOIRES Le Domaine d’Emeraude Le Morne-Rouge

Architecture et Cohabitation avec le vivant | ARCHITECTURES&TERRITOIRES Le Domaine d’Emeraude Le Morne-Rouge vendredi 10 octobre 2025.

Architecture et Cohabitation avec le vivant | ARCHITECTURES&TERRITOIRES Vendredi 10 octobre, 09h00 Le Domaine d’Emeraude Martinique

Inscripción obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-10T15:00 – 2025-10-10T20:00

Fin : 2025-10-10T15:00 – 2025-10-10T20:00

2e édition des Rencontres Architectures&Territoires

Le vendredi 10 octobre 2025 | 9h – 14h

Le domaine de l’Emeraude, au Morne-Rouge

Comment l’architecture peut-elle composer, cohabiter, et dialoguer avec le vivant ?

Pour cette seconde édition des Rencontres Architectures et Territoires, le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes de Martinique vous donne rendez-vous le vendredi 10 octobre 2025, autour du thème régional : « Architecture et cohabitation avec le vivant »

Cette journée de réflexion propose d’ouvrir le dialogue autour des relations entre architecture et vivant, en croisant des expériences venues d’ici et d’ailleurs avec les enjeux propres à nos territoires tropicaux, riches en biodiversité et confrontés à des défis climatiques majeurs.

Au programme :

Un temps fort pour repenser le rôle de l’architecte dans un monde en transition.

Une opportunité d’échanger avec des professionnels engagés, des acteurs d’ici et d’ailleurs et des citoyens concernés.

Un espace pour reconsidérer ensemble une architecture plus responsable, plus vivante.

Rejoignez-nous pour cette matinée d’échanges en vous inscrivant via le QRCode.

Le Domaine d’Emeraude Le Domaine d’Emeraude, Route de la Trace, 97260 Le Morne-Rouge, Martinica Le Morne-Rouge 97260 Martinique Martinique [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf77Azu5mcknCKS9uyoSxhj9SUnJmgWO8W3PPK1b0rDRJ39RQ/viewform »}]

2e édition des Rencontres Architectures&Territoires

©ordredesarchitectes