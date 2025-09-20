Architecture et Environnement De Rives en Pages Nernier

Places limitées, sur inscription

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Présentation d’ouvrages récents ( 2024 – 2025 ) essais, ouvrages d’architecture, beaux livres. Comment construire et rénover tout en respectant l’environnement ? Avec quels matériaux?

De Rives en Pages 938 route de Messery m, 74140 Nernier Nernier 74140 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes + 33 6 63 54 21 25 http://www.derivesenpages.fr Parking à proximité

