Architecture et évolution urbaine Médiathèque de tarentaize Saint-Étienne

Architecture et évolution urbaine Samedi 20 septembre, 10h00 Médiathèque de tarentaize Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

L’architecture urbaine en quelques clics, découvrez les secrets des immeubles stéphanois.

Atelier en continu.

Médiathèque de tarentaize 20-24 rue Jo Gouttebarge 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes https://mediatheques.saint-etienne.fr/EXPLOITATION/

© Médiathèques municipales de Saint-Etienne