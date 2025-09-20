Architecture et histoire d’un édifice postal remarquable Hôtel des Postes Strasbourg

Architecture et histoire d’un édifice postal remarquable Samedi 20 septembre, 10h00 Hôtel des Postes Bas-Rhin

Sur réservation uniquement. Durée : 45 min – 1 heure

L’Hôtel des Postes de Strasbourg, monument emblématique de la Neustadt, vous ouvre ses portes et sa cour. Les Jardins d’Arcadie et La Poste Immobilier s’associent pour vous proposer une visite guidée riche en anecdotes.

L’association pour l’architecture Archiwiki sera également présente.

Hôtel des Postes 3 avenue de la Marseillaise, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est Délocaliser la poste centrale de Strasbourg, auparavant située place de la Cathédrale, permettait au gouvernement impérial d'affirmer la position de la Neustadt comme nouveau centre politique et administratif de la ville.

L’Hôtel des Postes est édifié en 1899, en rupture avec le style néo-Renaissance des bâtiments institutionnels situés autour de la place de la République. Le secrétaire d’État à la Poste, Heinrich von Stephan, approuvé par l’empereur Guillaume II, préfère un bâtiment néo-gothique représentant, aux dires du Kaiser, « une interruption fort convenable du style Renaissance ». Arrêt de tram : République

PMR

© Bouygues Immobilier