Architecture et patrimoine ferroviaire de La Réunion Gare de la Grande Chaloupe Saint-Denis
Architecture et patrimoine ferroviaire de La Réunion Gare de la Grande Chaloupe Saint-Denis samedi 20 septembre 2025.
Architecture et patrimoine ferroviaire de La Réunion 20 et 21 septembre Gare de la Grande Chaloupe La Réunion
repas 10 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T14:00:00
Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T14:30:00
Evènement gratuit pour les visites guidées sur l’architecture.
Restauration payante sur reservation.
Gare de la Grande Chaloupe La Grande Chaloupe, 97400 Saint-Denis Saint-Denis 97417 La Réunion La Réunion 0692385391 GRANDE CHALOUPE HAUT LIEU ENVIRONNEMENTAL, HISTORIQUE, PATRIMONIAL Parking, bus
Evènement gratuit pour les visites guidées sur l’architecture.