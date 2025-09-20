Architecture et patrimoine ferroviaire de La Réunion Gare de la Grande Chaloupe Saint-Denis

Architecture et patrimoine ferroviaire de La Réunion Gare de la Grande Chaloupe Saint-Denis samedi 20 septembre 2025.

Architecture et patrimoine ferroviaire de La Réunion 20 et 21 septembre Gare de la Grande Chaloupe La Réunion

repas 10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T14:00:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T14:30:00

Evènement gratuit pour les visites guidées sur l’architecture.

Restauration payante sur reservation.

Gare de la Grande Chaloupe La Grande Chaloupe, 97400 Saint-Denis Saint-Denis 97417 La Réunion La Réunion 0692385391 GRANDE CHALOUPE HAUT LIEU ENVIRONNEMENTAL, HISTORIQUE, PATRIMONIAL Parking, bus

Evènement gratuit pour les visites guidées sur l’architecture.