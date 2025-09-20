Architecture et regard. Rencontre littéraire Musée Guimet Paris

Architecture et regard. Rencontre littéraire Samedi 20 septembre, 15h00 Musée Guimet Paris

Rendez-vous sur le rooftop ou sur le palier du 3e étage (si intempéries). Gratuit avec le billet du musée + réservation préalable (billetterie en ligne du musée à partir du 04 septembre). https://www.guimet.fr/fr/tarifs

Près de 25 ans après l’importante restructuration des espaces muséographiques et du parcours des collections du musée Guimet, Bruno Gaudin, architecte de la rénovation associé à son père Henri Gaudin (décédé en 2021), reviendra sur la période 1997-2001 et sur la permanence de l’architecture intemporelle du musée inscrite dans le temps long. Bernard Salignon, philosophe, professeur d’esthétique à l’Université de Montpellier, grand ami d’Henri Gaudin, apportera son regard en duo avec Bruno Gaudin.

Les ouvrages d’Henri Gaudin (Hors-les-murs, Édition Nicolas Chaudun, 2012, et Considération sur l’espace, Édition du Rocher, 2003) seront présentés à la librairie-boutique du musée.

Séance de dédicace des ouvrages de Bernard Salignon (Où : l’art, l’instant, le lieu, préface d’Henri Gaudin, Éditions Le Cerf, 2008, et Rythme et art, les fins de l’architecture, illustrations aux fusains d’Henri Gaudin, Éditions Théétète, 2001).

Musée Guimet 6 Place d’Iéna, 75016 Paris, France Paris 75016 Chaillot Paris Île-de-France 33156525300 https://www.guimet.fr/fr Le bâtiment est une reproduction identique à celui qu’Émile Guimet avait fait construire par l’architecte néo-classique Jules Chatron, en 1879, à Lyon. Une imposante tour d’angle fait à la fois office de vestibule et de bibliothèque, et livre l’accès aux différentes salles du musée. Le style néo-grec du bâtiment est en harmonie avec la vocation du musée pleinement inscrit dans la tradition des musées-temples du XIXe siècle, choisi par E. Guimet. Le 23 novembre 1889, l’inauguration du musée coïncide avec la quatrième Exposition Universelle. A partir de 1996, les architectes, Henri et Bruno Gaudin, et l’équipe de conservation, ont donné la priorité à la lumière du jour et la création de perspectives ouvertes dans les 5 500 m2 de galeries permanentes. Métro Iéna.

