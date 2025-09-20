Architecture et Renouveau urbain : Les Grands Ouvrages Olympiques du quartier Pleyel à Saint-Denis Carrefour Pleyel Saint-Denis

Architecture et Renouveau urbain : Les Grands Ouvrages Olympiques du quartier Pleyel à Saint-Denis Samedi 20 septembre, 10h00 Carrefour Pleyel Seine-Saint-Denis

Réservation obligatoire (nombre de places limitées).

Durée : environ 2h.

Si vous ne pouvez plus participer à cette visite, merci d’en informer l’Agence POP, par téléphone au 01 55 870 870 ou par mail à infos@pop-plainecommune.com

Partez à la découverte des transformations spectaculaires de Plaine Commune à l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2025 !

La visite met en lumière le quartier Pleyel à Saint-Denis, devenu au lendemain des Jeux de Paris 2024 un véritable carrefour du Grand Paris. Vous découvrirez ce quartier novateur, son patrimoine industriel rénové, ses innovations urbaines, et son parcours artistique original. A deux pas du Village Olympique, vous aurez un aperçu du nouveau Franchissement Urbain Pleyel, un ouvrage monumental reliant quartiers et populations.

Entre prouesses architecturales et enjeux d’aménagement urbain, plongez au cœur de ces infrastructures innovantes qui redessinent le paysage de la Seine-Saint-Denis et préfigurent la ville de demain…

Carrefour Pleyel
RDV 14 place des Pianos
93200 Saint-Denis

Circuit commenté « Les Grands Ouvrages Olympiques du quartier Pleyel à Saint-Denis »

