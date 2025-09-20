Architecture et Symbolisme Association Culturelle de l’Estérel Espace Pythagore Saint-Raphaël

Architecture et Symbolisme Association Culturelle de l’Estérel Espace Pythagore Saint-Raphaël samedi 20 septembre 2025.

Architecture et Symbolisme 20 et 21 septembre Association Culturelle de l’Estérel Espace Pythagore Var

Parking gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

A l’occasion des Journées du Patrimoine 2025, l’Espace Pythagore, Espace Culturel à Saint-Raphaël vous ouvre ses portes.

Bâtiment avec une pointe triangulée en forme de proue, triangle rectangle en pierres de tailles de l’Estérel en dédicace à Pythagore, Partie fortement galbée de la façade évoquant l’œuf cosmique de la création… L’originalité et la recherche architecturale polysémique de ce bâtiment ne manquera pas de vous interpeller. Une belle invitation à découvrir l’intérieur tout aussi fascinant d’architecture, de décors et de symbolisme !. Vous pourrez aussi découvrir la Franc-Maçonnerie, visiter un Temple et participer à un débat qui vous permettra de mieux comprendre l’action des Francs-Maçons qui oeuvrent pour une grande Fraternité Universelle.

Des visites commentées sont organisées et une conférence débat aura lieu le Samedi 20 Septembre 2025 de 10h30 à 12h. Théme » La Franc-Maçonnerie, liberté de pensée et vecteur d’enrichissement culturel et spirituel »

Association Culturelle de l’Estérel Espace Pythagore 71 avenue Archimède 83700 Saint-Raphaël Saint-Raphaël 83700 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0)494952040 Site de la Grande Loge de France Parking gratuit

A l’occasion des Journées du Patrimoine, l’Espace Pythagore, espace culturel à Saint-Raphaël vous ouvre ses portes.

GLDF