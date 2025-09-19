Architecture Extraordinaire Musée des beaux-arts de Calais Calais

Architecture Extraordinaire Vendredi 19 septembre, 10h00, 15h00 Musée des beaux-arts de Calais Pas-de-Calais

Durée 2h, gratuit, à partir de 7 ans, 1 accompagnant pour 1 ou 2 enfants,

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T12:00:00

Fin : 2025-09-19T15:00:00 – 2025-09-19T17:00:00

L’atelier consiste à partager un moment de création sur le thème de l’architecture extraordinaire. Les participants s’amuseront à réaliser une façade en miniature (maison, immeuble, commerce, etc) à l’aide de matières différentes. En clôture de l’atelier, les façades seront exposées ensemble afin de fonder une cité imaginaire.

Proposé par les Amis des musées et encadré par les artistes Agathe Verschaffel et Jank.

Au rez-de-chaussée du musée, la salle consacrée à Auguste Rodin est entièrement rénovée. Elle est à découvrir à partir du 17 mai 2025. Reconnu comme le père de la sculpture moderne, l'artiste a répondu à la commande de la Ville de Calais en 1884 pour la réalisation du célèbre "Monument aux Bourgeois de Calais" que l'on peut admirer aujourd'hui aux pieds du beffroi.

Les nouvelles galeries du musée consacrées aux collections Beaux-Arts ont été inaugurées il y a deux ans. 250 œuvres y sont à découvrir dans un parcours qui nous plonge dans l’histoire de l’art. Une dizaine de thématiques expliquent l’évolution des goûts artistiques, notamment aux XIXe et XXe siècles.

A l’étage, ouvert sur le hall, le musée déploie quatorze œuvres contemporaines de grand format, essentiellement des sculptures, créées entre 1970 et 2010. Leurs auteurs prolongent la réflexion sur la place de l’art dans l’espace public, ouverte un siècle plus tôt par Rodin. Parking gratuit

© Musée des beaux arts