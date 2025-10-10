Architecture Frugale La Maison de la Citoyenneté Saint-Girons

Architecture Frugale

La Maison de la Citoyenneté 16, rue de la République Saint-Girons Ariège

Début : 2025-10-10 09:30:00
fin : 2025-10-30 17:30:00

2025-10-10

Sensibiliser à la frugalité architecturale.
La Maison de la Citoyenneté 16, rue de la République Saint-Girons 09200 Ariège Occitanie +33 9 75 64 93 46  m.citoyennete@vile-st-girons.fr

English :

Raising awareness of architectural frugality.

German :

Sensibilisierung für architektonische Sparsamkeit.

Italiano :

Sensibilizzazione alla frugalità architettonica.

Espanol :

Sensibilización sobre la frugalidad arquitectónica.

