Architecture-Histoire-Patrimoine : autour de Meyrargues Médiathèque de Meyrargues Meyrargues

Architecture-Histoire-Patrimoine : autour de Meyrargues Médiathèque de Meyrargues Meyrargues samedi 20 septembre 2025.

Architecture-Histoire-Patrimoine : autour de Meyrargues Samedi 20 septembre, 09h00 Médiathèque de Meyrargues Bouches-du-Rhône

Gratuit. Réservations conseillées. Places limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Visite commentée des sites remarquables du village en matinée suivie d’ateliers autour de leurs spécificités architecturales en après-midi.

Parcours : Médiathèque (départ) / Aqueduc romain de la Traconnade / Château / Chapelle Mère de Dieu / Théâtre de verdure

Cette balade permettra de s’arrêter à différents endroits clés et identitaires de la ville deMeyrargues tout en permettant un historique ainsi qu’une analyse ludique. La promenade sera ainsi ponctuée d’arrêts croquis (chronométrés), d’anecdotes partagées, de faits historiques etarchitecturaux. Cela permettra aussi d’observer l’architecture à travers le temps.

suivie d’ateliers par l’association « Graines d’Archi »

Autour des monuments suivants : château, aqueduc et chapelle

– Explications et analyses architecturales.

– Réappropriation du monument par le dessin (couleurs) sur calque et le collage.

– Réappropriation du monument par la maquette d’études (carton).

– Réappropriation du monument par la manipulation de l’argile.

Médiathèque de Meyrargues 17 cours des Alpes, 13650 Meyrargues Meyrargues 13650 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 67 40 98 Médiathèque (départ) / Aqueduc romain de la Traconnade / Château / Chapelle Mère deDieu / Théâtre de verdure

Cette balade permettra de s’arrêter à différents endroits clés et identitaires de la ville de Meyrargues tout en permettant un historique ainsi qu’une analyse ludique. La promenade sera

ainsi ponctuée d’arrêts croquis (chronométrés), d’anecdotes partagées, de faits historiques et architecturaux. Cela permettra aussi d’observer l’architecture à travers le temps.

Possibilité, si plusieurs séances, de réaliser une carte mentale de la promenade (à la médiathèque). Les cartes mentales seront toutes différentes et permettront de mettre en avant les ressentis, les analyses, les dessins et tout autre élément important, de chacun. Bus, lignes 120, 150, arrêt : médiathèque

Gare SNCF de Meyrargues

Parkings à 20m

Visite commentée des sites remarquables du village en matinée suivie d’ateliers autour de leurs spécificités architecturales en après-midi.

Francebleu