Architecture ornée le Labo Cambrai Cambrai

Architecture ornée Samedi 20 septembre, 15h00, 16h00, 17h00 le Labo Cambrai Nord

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Plongez dans l’univers ornemental de l’architecture. À partir de documents hétéroclites (affiches anciennes, photographies de mobiliers et tapisseries, tissus, maquettes), découvrez l’importance du décor dans la construction de l’identité d’un bâtiment puisque l’architecture ne se conçoit pas sans décoration extérieure ou intérieure, ni sans mobilier.

Chaque rencontre vous invite à porter votre regard sur les décorations : motifs, figures sculptées, textures et couleurs qui font vibrer les décors et l’architecture au-delà de sa structure.

le Labo Cambrai 2 rue louis renard 59400 cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France 03 74 51 00 00 http://lelabocambrai.fr https://www.facebook.com/lelabocambrai/ Le Labo est un équipement de la Communauté d’agglomération de Cambrai. Il est le premier lieu culturel en France à réunir dans une même entité ces quatre politiques culturelles : lecture publique, culture scientifique, technique et industrielle (CSTI), patrimoine écrit, interprétation de l’architecture et du patrimoine.

Journées européennes du patrimoine 2025

(c) Le Labo – Cambrai