Architecture religieuse du XXe siècle Parking Clermont-Ferrand

Architecture religieuse du XXe siècle Dimanche 21 septembre, 14h00 Parking Puy-de-Dôme

Nombre de places limitées.

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Cette balade en autocar entre Beaumont, Cournon et Clermont vous dévoilera les architectures remarquables d’une sélection d’églises du XXe siècle construites suite à un accroissement très important de la population métropolitaine.

Visite assurée par une guide-conférencière de Clermont Auvergne Volcans.

En 2024, Clermont Auvergne Métropole a obtenu le label « Pays d’art et d’histoire » pour l’ensemble de ses 21 communes. A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez les richesses culturelles de notre territoire labellisé à travers les balades du Pays d’art et d’histoire. Ces balades sont le fruit d’une collaboration entre Clermont Auvergne Métropole et l’Office de Tourisme Clermont Auvergne Volcans.

Parking Rue des fossés sous le séminaire 63100 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63100 Montferrand Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 73 98 65 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.clermontauvergnevolcans.com/ »}]

Balades du Pays d’Art et d’Histoire

