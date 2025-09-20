Architectures amérindiennes et exposition vie des amérindiens de Guyane, restauration traditionnelle (cachilipo) Centre Amérindien Kalawachi Kourou

Visite de l’exposition libre, nombreuses activités traditionnelles gratuites, ateliers vannerie – gravure calebasse – perlerie gratuits sur inscription, dégustation cachili offerte, repas traditionnel amérindien 20€ (entrée + plat), plat unique 15€

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T22:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T22:00:00

Venez découvrir notre exposition sur la vie des amérindiens de Guyane et les principales architectures des différentes nations Wayampi, Teko, Kalina, Palikur, Wayana, Arawaks. Le tout abrité sous le tukusipan,magnifique architecture Wayana.

Nous vous offrirons une dégustation de cachili (bière de manioc) et si vous souhaitez découvrir les spécialités culinaires amérindiennes, prévoyez de déjeuner sur place. Places limitées – déjeuner payant -> Inscrivez-vous pour le déjeuner centrekalawachi@orange.fr

Centre Amérindien Kalawachi KOUROU Kourou 97310 Guyane Guyane 06 27 26 54 03 [{« type »: « email », « value »: « centrekalawachi@orange.fr »}] [{« link »: « mailto:centrekalawachi@orange.fr »}] Dans un cadre exceptionnel, intégré dans son environnement naturel, à 5 minutes de Kourou, notre centre parle et montre au mieux à ceux qu’il accueille différentes facettes de la culture et traditions de la vie des amérindiens de Guyane. Il est également un lieu d’insertion pour les jeunes amérindiens.

Nous proposons

• des ateliers d’art traditionnel: tressage de végétaux , tissage de perles, gravure de calebasse, initiation dessins ciels de case…

des activités récréatives: tir à l’arc, jeux kalina, visite guidée du site et découverte des plantes indigènes amérindiennes

Sur la base de groupes constitués : minimum 5 personnes

• un hébergement en carbet et hamacs avec possibilité de petit déjeuner (1 à 30 personnes)

• restauration – spécialités culinaires amérindiennes et/ou locales (déjeuner ou dîner) sur commande uniquement – mini 6 personnes

• accueil des groupes scolaires (primaire, collège, lycée, université)

• privatisation du site pour mariage, anniversaire, baptême, évènement familial, amical, goûters pour enfants…

• lieu d’accueil pour conférences, séminaires, réunions d’entreprises (petits déjeuners d’affaires, sessions de formation, journées team building, soirées clients, soirées collaborateurs) PK 3, 5 Route Degrad Saramaka – KOUROU possibilité de parking.

Sur la RN1, au rond-point d’entrée/sortie de Kourou, prendre direction Sinnamary,

tourner à gauche à environ 2,5km (panneau indicateur Centre Kalawachi),

Suivre la route pendant 1, 5 km environ, grands carbets sur la gauche.

