ARCHITECTURES CONTEMPORAINES LE LONG DU LEZ Montpellier

ARCHITECTURES CONTEMPORAINES LE LONG DU LEZ Montpellier samedi 25 octobre 2025.

ARCHITECTURES CONTEMPORAINES LE LONG DU LEZ

609 Avenue Raymond Dugrand Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2025-10-25 2025-11-17 2025-12-05 2026-01-11 2026-02-11 2026-02-23 2026-03-06

Vivez une véritable épopée à travers les grandes constructions contemporaines de Port Marianne !

Depuis le RBC Design Center, temple du design signé J. Nouvel, découvrez le Nuage de P. Starck puis le miroir d’eau. Traversez la Rambla pour observer La Mantilla de J.Ferrier, clin d’oeil aux belles de Castille et le pont André Levy, réalisé tout en finesse par R. Ricciotti.

Visite en français

Vivez une véritable épopée à travers les grandes constructions contemporaines de Port Marianne !

Depuis le RBC Design Center, temple du design signé J. Nouvel, découvrez le Nuage de P. Starck puis le miroir d’eau. Traversez la Rambla pour observer La Mantilla de J.Ferrier, clin d’oeil aux belles de Castille et le pont André Levy, réalisé tout en finesse par R. Ricciotti.

Profitez du miroitement du Koh I Noor de B. Bühler. Le long du Lez, la nature reprend ses droits.

La balade se termine près d’un cerisier en fleurs l’Arbre blanc de Nicolas Laisné Architectes (mandataire), Sou Fujimoto Architectes, Oxo Architectes DREAM Dimitri Roussel

Plus qu’une visite, une épopée contemporaine.

RDV DEVANT le Nuage

Durée: 2h

Réservation obligatoire

LE BON PLAN La réservation d’une visite guidée vous offre 10% de remise sur tous les produits de la boutique de l’Office de Tourisme (sauf tickets TAM), sur présentation de votre voucher. .

609 Avenue Raymond Dugrand Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

English :

Experience an epic journey through the great contemporary buildings of Port Marianne!

From the RBC Design Center, J. Nouvel?s temple of design, discover P. Starck?s Nuage and the water mirror. Cross the Rambla to see La Mantilla by J. Ferrier, a nod to the belles de Castille, and the André Levy bridge, designed with finesse by R. Ricciotti.

German :

Erleben Sie eine wahrhaft epische Reise durch die großen zeitgenössischen Bauwerke von Port Marianne!

Vom RBC Design Center aus, dem Designtempel von J. Nouvel, entdecken Sie die Nuage von P. Starck und den Wasserspiegel. Überqueren Sie die Rambla, um La Mantilla von J. Ferrier zu sehen, eine Anspielung auf die Schönen von Kastilien, und die André-Levy-Brücke, die von R. Ricciotti mit viel Fei

Italiano :

Fate un viaggio attraverso i grandi edifici contemporanei di Port Marianne!

Dal RBC Design Center, il tempio del design di J. Nouvel, scoprite il Nuage di P. Starck e poi lo specchio d’acqua. Attraversate la Rambla per vedere La Mantilla di J. Ferrier, un cenno alle belles de Castille, e il ponte André Levy, progettato con grande finezza da R. Ricciotti.

Espanol :

Haga un recorrido por los grandes edificios contemporáneos de Port Marianne

Desde el RBC Design Center, templo del diseño de J. Nouvel, descubra el Nuage de P. Starck y después el espejo de agua. Cruce la Rambla para ver La Mantilla de J. Ferrier, un guiño a las bellas de Castilla, y el puente André Levy, diseñado con gran delicadeza por R. Ricciotti.

L’événement ARCHITECTURES CONTEMPORAINES LE LONG DU LEZ Montpellier a été mis à jour le 2025-09-13 par 34 OT MONTPELLIER