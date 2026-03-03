ARCHITECTURES CONTEMPORAINES LE LONG DU LEZ Montpellier

ARCHITECTURES CONTEMPORAINES LE LONG DU LEZ

Place Christophe Colomb Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-04-12 2026-04-24 2026-05-02 2026-05-18 2026-06-07 2026-06-22

Port Marianne est le cadre idéal pour un précis d’architecture au cœur de la forêt urbaine.

Depuis le Nuage designé par Philippe Starck puis le miroir d’eau.

Traversez la rambla pour observer La Mantilla de J. Ferrier, clin d’oeil aux belles de Castille et le pont André Levy, réalisé tout en finesse par R. Ricciotti. Profitez du miroitement du Koh I Noor de B. Bühler.

Visite en français

Traversez la rambla pour observer La Mantilla de J. Ferrier, clin d’oeil aux belles de Castille et le pont André Levy, réalisé tout en finesse par R. Ricciotti. Profitez du miroitement du Koh I Noor de B. Bühler. Le long du Lez, la nature reprend ses droits.

La balade se termine près d’un cerisier en fleurs l’Arbre blanc de S. Fujimoto. Plus qu’une visite, une épopée contemporaine.

RDV

Au pied de l’Arbre Blanc, côté fleuve

Durée: 2h

Réservation obligatoire

LE BON PLAN La réservation d’une visite guidée vous offre 10% de remise sur tous les produits de la boutique de l’Office de Tourisme (sauf tickets TAM), sur présentation de votre voucher. .

Place Christophe Colomb Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

English :

Port Marianne is the ideal setting for an architectural précis in the heart of the urban forest.

From the Nuage, designed by Philippe Starck, to the water mirror.

Cross the rambla to see La Mantilla by J. Ferrier, a nod to the belles de Castille, and the André Levy bridge, designed with finesse by R. Ricciotti. Enjoy the shimmering Koh I Noor by B. Bühler.

