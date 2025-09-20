Architectures créatives, architectures pour créer RDV sortie RER D Stade de France Saint-Denis Saint-Denis

Architectures créatives, architectures pour créer Samedi 20 septembre, 10h30, 14h00 RDV sortie RER D Stade de France Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

De Saint-Denis à L’Île-Saint-Denis, suivez Hugo Trutt pour une visite à pied à travers Plaine Commune. Découvrez des lieux emblématiques de création culturelle et artistique tels que l’Académie Fratellini, la Cité du Cinéma et la future Cité des arts et de la culture de L’Île-Saint-Denis. Au fil de ce parcours, vous explorerez un territoire riche en histoire et en architecture variée, depuis l’ère industrielle jusqu’aux Jeux Olympiques de 2024. Cette visite mettra également en lumière les pratiques vertueuses qui caractérisent ce territoire engagé : réemploi, rénovation durable, transformation du bâti et réversibilité. La visite comprend des visites de lieux exceptionnellement ouverts au public.

Cette visite est organisée en partenariat avec le CAUE93.

RDV sortie RER D Stade de France Saint-Denis Place aux Étoiles 93210 Saint-Denis Saint-Denis 93210 Pleyel – Confluence Seine-Saint-Denis Île-de-France

Circuit commenté « Architectures créatives, architectures pour créer »

©Hugo Trutt