« Architectures » d’Alain Combier Médiathèque Albert Camus Antibes

« Architectures » d’Alain Combier Samedi 18 octobre, 10h00 Médiathèque Albert Camus Alpes-Maritimes

Début : 2025-10-18T10:00:00+01:00 – 2025-10-18T18:00:00+01:00

Fin : 2025-10-18T10:00:00+01:00 – 2025-10-18T18:00:00+01:00

Dans ses gravures, Alain Combier invente des cités extrêmement structurées, mêlant références du passé et dispositifs futuristes. Alliant l’érudition à la rêverie, il suit son imagination tout en s’attachant à une grande précision scientifique pour forger un univers unique : jardins, architectures, voiliers, cadrans solaires, etc. Alain Combier utilise les techniques de l’eau forte, des burins et des éditions marouflées sur papier de chine. D’une grande maîtrise technique, son art de la gravure est d’une beauté époustouflante. Né à Lyon en 1950, Alain Combier vit et travaille à Antibes.

Médiathèque Albert Camus 19 bis boulevard gustave chancel, 06600 antibes Antibes 06600 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 19 75 80 https://www.ma-mediatheque.net/ Parking souterrain

© Alain COMBIER