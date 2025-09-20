Architectures d’Asie Musée Guimet Paris

Gratuit avec le billet du musée + réservation préalable (billetterie en ligne du musée à partir du 04 septembre).

https://www.guimet.fr/fr/tarifs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Temples et palais en Asie ont été les écrins spectaculaires d’œuvres sacrées, d’objets et de meubles précieux, mais surtout de la vie des dieux et des princes. Les œuvres des collections permanentes du musée Guimet permettent d’en évoquer la structure, le décor et la magnificence.

Musée Guimet 6 Place d’Iéna, 75016 Paris, France Paris 75016 Chaillot Paris Île-de-France 33156525300 https://www.guimet.fr/fr Le bâtiment est une reproduction identique à celui qu’Émile Guimet avait fait construire par l’architecte néo-classique Jules Chatron, en 1879, à Lyon. Une imposante tour d’angle fait à la fois office de vestibule et de bibliothèque, et livre l’accès aux différentes salles du musée. Le style néo-grec du bâtiment est en harmonie avec la vocation du musée pleinement inscrit dans la tradition des musées-temples du XIXe siècle, choisi par E. Guimet. Le 23 novembre 1889, l’inauguration du musée coïncide avec la quatrième Exposition Universelle. A partir de 1996, les architectes, Henri et Bruno Gaudin, et l’équipe de conservation, ont donné la priorité à la lumière du jour et la création de perspectives ouvertes dans les 5 500 m2 de galeries permanentes. Métro Iéna.

Visite commentée

© GrandPalaisRmn (Guimet – musée national des arts asiatiques, Paris) / Thierry Ollivier