Architectures de la Joie | Lecture avec Anaïs Barbeau-Lavalette et Steve Gagnon Bibliothèque Gaston-Miron Paris

Dans un monde où il devient de plus en plus difficile de s’autoriser l’émerveillement, cette correspondance entre Anaïs Barbeau-Lavalette et Steve Gagnon plonge dans une quête de la joie.

La joie choisie, réfléchie, travaillée. La joie comme une posture face aux injustices. La joie subversive, en socle à la colère, à la solitude, à la tristesse.

Avec autant d’humour que de tendresse, les deux voix retracent ensemble le chemin fragile de la joie comme permission, comme désobéissance, comme moteur de résistance.

La lecture sera suivie d’une discussion avec Anaïs Barbeau-Lavalette et Steve Gagnon et d’une séance de dédicaces avec la Librairie du Québec.

Cette activité est proposée dans le cadre du Festival des Cultures de la Sorbonne Nouvelle qui se tient du 9 au 13 février.

Biographies

Anaïs Barbeau-Lavalette est une auteure, cinéaste et militante québécoise, reconnue pour ses romans à succès comme La femme qui fuit ainsi que pour ses films documentaires et de fiction. Elle est également cofondatrice du mouvement environnemental Mères au front.

Steve Gagnon est un dramaturge, acteur et metteur en scène québécois, diplômé du Conservatoire d’art dramatique de Québec en 2008. Il est cofondateur du Théâtre Jésus, Shakespeare et Caroline et est connu pour ses pièces de théâtre, ses rôles à la télévision comme dans Ruptures et Plan B, ainsi que pour son écriture poétique et engagée.

Merci à nos précieux complices : les éditions Marchand des feuilles, la Librairie du Québec et la Tribu.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Bibliothèque Gaston-Miron

8, avenue de Saint-Mandé, 75012 Paris

bgm@sorbonne-nouvelle.fr

Le mercredi 11 février 2026

de 18h00 à 19h30

gratuit Public adultes.

