Architectures du quotidien à L’Isle-sur-la-Sorgue Centre ancien de L’Isle-sur-la-Sorgue Saumane-de-Vaucluse

Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-16T09:00 – 2025-10-16T12:00

Fin : 2025-10-17T14:00 – 2025-10-17T17:00

Par la Direction du Patrimoine de l’Isle-sur-la-Sorgue

Cette visite spécialement conçue pour les élèves de l’école primaire au lycée, leur propose de lever les yeux et de découvrir les constructions du quotidien comme les maisons, la gare, la mairie, … et bien sûr les écoles !

Sur réservation auprès de la Direction du Patrimoine au 04.90.38.96.98 avant le mardi 14 octobre et dans la limite des places disponibles.

Centre ancien de L'Isle-sur-la-Sorgue 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue Saumane-de-Vaucluse 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur

© Direction du Patrimoine de L’Isle-sur-la-Sorgue