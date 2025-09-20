Architectures et formes urbaines du Val de Fontenay Station RER A Val de Fontenay Fontenay-sous-Bois

Architectures et formes urbaines du Val de Fontenay Station RER A Val de Fontenay Fontenay-sous-Bois samedi 20 septembre 2025.

Architectures et formes urbaines du Val de Fontenay Samedi 20 septembre, 14h30 Station RER A Val de Fontenay Val-de-Marne

Nombre de places limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Venez découvrir les réalisations d’architectes qui ont marquées la 2e partie du XXe siècle.

En partant du RER, participez à une promenade commentée du vaste projet urbain de la ZUP de Fontenay-sous-Bois. Entre les grandes emprises de bureaux et de logements et les allées vertes plus confidentielles, découvrez les projets d’Aymeric Zublena, Oscar Niemeyer, Georges-Marc Présenté et Philippe Roulier …

Station RER A Val de Fontenay 10 avenue du Val de Fontenay 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois 94120 Jean Zay Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 48 52 55 20 »}]

Visite commentée

Bureaux au Val de Fontenay, 1996, architecte O. Niemeyer © Archives municipales de Fontenay-sous-Bois