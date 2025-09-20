Architectures et formes urbaines du Val de Fontenay Station RER A Val de Fontenay Fontenay-sous-Bois
Nombre de places limité.
Venez découvrir les réalisations d’architectes qui ont marquées la 2e partie du XXe siècle.
En partant du RER, participez à une promenade commentée du vaste projet urbain de la ZUP de Fontenay-sous-Bois. Entre les grandes emprises de bureaux et de logements et les allées vertes plus confidentielles, découvrez les projets d’Aymeric Zublena, Oscar Niemeyer, Georges-Marc Présenté et Philippe Roulier …
Station RER A Val de Fontenay 10 avenue du Val de Fontenay 94120 Fontenay-sous-Bois
Visite commentée
Bureaux au Val de Fontenay, 1996, architecte O. Niemeyer © Archives municipales de Fontenay-sous-Bois