Architectures et matériaux variés : XII, XVII, XXème siècles.,Briques, pierres, silex, gris, torchis, ciment… Wamin Wamin

Architectures et matériaux variés : XII, XVII, XXème siècles.,Briques, pierres, silex, gris, torchis, ciment… Samedi 20 septembre, 16h30 Wamin Pas-de-Calais

Visites gratuites. Seuls les produits culinaires en vente sont payants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Un patrimoine architectural varié à Wamin : Château et église du XVIIème siècle mais aussi maison en torchis ou un ensemble Mairie, école et logements de fonction typique des années 50.

Mais aussi un patrimoine environnemental par les prairies et haies qui jalonnent le village

Et aussi un patrimoine culinaire avec dégustation de crêpes.

Remise du Prix Patrimoine et Environnment.

Trois sites inscrits ou classés au titre des Monuments historiques, un label « Village Patrimoine » et un label culinaire « Gastronomie Hauts-de-France »

62770 Wamin

Dominique Rié