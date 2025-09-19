Architectures – Exposition d’Alain Combier Médiathèque Albert Camus – Antibes Antibes
Architectures – Exposition d'Alain Combier 19 et 20 septembre Médiathèque Albert Camus – Antibes
Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T18:00:00
Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine: «Patrimoine architectural »
Dans ses gravures, Alain Combier invente des cités imaginaires extrêmement structurées, mêlant références du passé et dispositifs futuristes. Alliant l’érudition à la rêverie, il suit son imagination tout en s’attachant à une grande précision scientifique pour forger un univers unique: jardins, architectures, voiliers, cadrans solaires, etc. Alain Combier utilise les techniques de l’eau-forte, des burins et des éditions marouflées sur papier de chine. D’une grande maîtrise technique, son art de la gravure est d’une beauté époustouflante. Né à Lyon en 1950, il vit et travaille à Antibes.
Du 20 septembre 2025 au 3janvier 2026, hall d’exposition – niveau 0
Autour de l’exposition Samedi 20 septembre
à 10h30 Visite guidée avec Alain Combier.
à 12h Vernissage de l’exposition.
à 15h Démonstration de gravure par Alain Combier
Médiathèque Albert Camus – Antibes 19 bis bd chancel 06600 antibes
