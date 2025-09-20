Architectures fantastiques : médiathèque Jacques Demy Médiathèque Jacques Demy Nantes
Architectures fantastiques : médiathèque Jacques Demy Samedi 20 septembre, 10h30 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique
Sur inscription
Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00
Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00
Lectures et ateliers créatifs dans le cadre des Journées du patrimoine et du matrimoine
De la maison champignon de Oui-Oui à la maison pâtisserie d’Hansel et Gretel, la littérature jeunesse est jalonnée d’architectures fantastiques. Écoutez en famille des histoires qui prennent place dans ces édifices étonnants, et créez, à partir de visuels d’albums, votre propre construction extraordinaire.
À partir de 5 ans – Sur inscription
Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
