Architectures fantastiques : médiathèque Jacques Demy Médiathèque Jacques Demy Nantes

Architectures fantastiques : médiathèque Jacques Demy Médiathèque Jacques Demy Nantes samedi 20 septembre 2025.

Architectures fantastiques : médiathèque Jacques Demy Samedi 20 septembre, 10h30 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Lectures et ateliers créatifs dans le cadre des Journées du patrimoine et du matrimoine

De la maison champignon de Oui-Oui à la maison pâtisserie d’Hansel et Gretel, la littérature jeunesse est jalonnée d’architectures fantastiques. Écoutez en famille des histoires qui prennent place dans ces édifices étonnants, et créez, à partir de visuels d’albums, votre propre construction extraordinaire.

À partir de 5 ans – Sur inscription

Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Lectures et ateliers créatifs dans le cadre des Journées du patrimoine et du matrimoine