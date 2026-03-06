« Architectures : mutations et métamorphoses » – Conférence par Xavier MÉNARD Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-23 14:30 – 16:00

Gratuit : non Gratuit pour les étudiants, adhérents à l’UP (sur présentation de la carte 2025-2026), Carte Blanche, personnels de Nantes Université et scolaires. 8€ tout public Pas de réservation. Billetterie sur place Tout public

Les nouvelles réglementations de construction imposent des changements importants dans l’Art de construire. Les architectes sont en première ligne pour en définir les mutations et y exercer leur imagination. A l’aide d’exemples, la conférence de Xavier Ménard propose d’analyser les résultats et les études en cours. Xavier Ménard est architecte puis expert de justice jusqu’en 2024. Il est fondateur d’une agence créée en 1972, lauréate de plusieurs concours

Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Centre-ville Nantes 44000

