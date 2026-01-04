Archiver nos données dans des molécules d’ADN Médiathèque – Le Grand Logis Bruz Mardi 24 février, 20h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit, réservation conseillée

La molécule d’ADN est une alternative prometteuse pour stocker l’information sur le long terme : elle est extrêmement dense et, une fois produite, ne demande plus d’apport énergétique.

La production mondiale de données double tous les 3 ans. Cette masse est stockée dans des centres de données très énergivores. A terme, cette profusion risque de rendre la facture énergétique insoutenable. La molécule d’ADN est une alternative prometteuse pour stocker l’information sur le long terme : elle est extrêmement dense et, une fois produite, ne demande plus d’apport énergétique. Dominique Lavenier, directeur de Recherche à l’IRISA (Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires, Rennes), expliquera comment un document numérique peut être encodé dans une molécule d’ADN et relu des siècles plus tard. Il pointera les nombreux défis à relever par les chercheurs et les industriels pour arriver à une solution viable dans les décennies à venir.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-24T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-24T22:00:00.000+01:00

0299053060 https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/archiver-nos-donnees-dans-des-molecules-dadn

Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine



