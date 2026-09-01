Archives départementales de la Drôme – Journées européennes du Patrimoine Archives départementales de la Drôme Valence
samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales de la Drôme · Valence
Informations pratiques
Valence
Archives départementales de la Drôme – Journées européennes du Patrimoine
Archives départementales de la Drôme 14 rue de la Manutention Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Profitez d’un accès libre pour découvrir ou redécouvrir les archives départementales de la Drôme.
Au programme : visites guidées, spectacles de danse, escape game, chasse au trésors, ateliers !
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Archives départementales de la Drôme 14 rue de la Manutention Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 80 archives@ladrome.fr
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English :
Enjoy free access to discover or rediscover the Drôme departmental archives.
On the agenda: guided tours, dance performances, an escape game, a treasure hunt, and workshops!
L’événement Archives départementales de la Drôme – Journées européennes du Patrimoine Valence a été mis à jour le 2026-08-31 par Valence Romans Tourisme
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