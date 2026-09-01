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AGENDA · Valence

Archives départementales de la Drôme – Journées européennes du Patrimoine Archives départementales de la Drôme Valence

samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales de la Drôme · Valence

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Archives départementales de la Drôme
Adresse
14 rue de la Manutention
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif

Valence

Archives départementales de la Drôme – Journées européennes du Patrimoine

Archives départementales de la Drôme 14 rue de la Manutention Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Profitez d’un accès libre pour découvrir ou redécouvrir les archives départementales de la Drôme.
Au programme : visites guidées, spectacles de danse, escape game, chasse au trésors, ateliers !
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Archives départementales de la Drôme 14 rue de la Manutention Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 80  archives@ladrome.fr

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English :

Enjoy free access to discover or rediscover the Drôme departmental archives.
On the agenda: guided tours, dance performances, an escape game, a treasure hunt, and workshops!

L’événement Archives départementales de la Drôme – Journées européennes du Patrimoine Valence a été mis à jour le 2026-08-31 par Valence Romans Tourisme

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