Archives départementales de la Drôme – Journées européennes du Patrimoine Archives départementales de la Drôme Valence

samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales de la Drôme · Valence

Informations pratiques

Valence

Archives départementales de la Drôme – Journées européennes du Patrimoine

Archives départementales de la Drôme 14 rue de la Manutention Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Profitez d’un accès libre pour découvrir ou redécouvrir les archives départementales de la Drôme.

Au programme : visites guidées, spectacles de danse, escape game, chasse au trésors, ateliers !

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Archives départementales de la Drôme 14 rue de la Manutention Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 80 archives@ladrome.fr

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English :

Enjoy free access to discover or rediscover the Drôme departmental archives.

On the agenda: guided tours, dance performances, an escape game, a treasure hunt, and workshops!

L’événement Archives départementales de la Drôme – Journées européennes du Patrimoine Valence a été mis à jour le 2026-08-31 par Valence Romans Tourisme