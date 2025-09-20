ARCHIVES DÉPARTEMENTALES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Perpignan

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Perpignan samedi 20 septembre 2025.

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Archives Départementales Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21

Date(s) :
2025-09-20

Archives départementales Journées européennes du patrimoine « Savoir-faire architecturaux »
  .

Archives Départementales Perpignan 66100 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 85 84 00  archives@cd66.fr

English :

Archives départementales « Savoir-faire architecturaux » European Heritage Days

German :

Archives départementales Europäische Tage des Denkmals « Architektonisches Know-How »

Italiano :

Archivi dipartimentali « Savoir-faire architecturaux » Giornate europee del patrimonio

Espanol :

Archives départementales « Savoir-faire architecturaux » Jornadas Europeas del Patrimonio

L’événement ARCHIVES DÉPARTEMENTALES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Perpignan a été mis à jour le 2025-08-20 par PERPIGNAN TOURISME