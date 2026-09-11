Archives et Patrimoine -Journées Européennes du Patrimoine Archives et Patrimoine Valence
samedi 19 septembre 2026 · Archives et Patrimoine · Valence
Informations pratiques
Valence
Archives et Patrimoine -Journées Européennes du Patrimoine
Archives et Patrimoine 26 place Latour Maubourg Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Venez découvrir ou redécouvrir les archives de Valence Romans Agglo à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.
.
Archives et Patrimoine 26 place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 96 archives@valenceromansagglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come discover or rediscover the Valence Romans Agglo archives during the European Heritage Days.
L’événement Archives et Patrimoine -Journées Européennes du Patrimoine Valence a été mis à jour le 2026-08-31 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Valence (Drôme)
- Soirée poésie queer Librairie Notre Temps Valence 11 septembre 2026
- Valence en Gastronomie Festival: Les Pagodes aux Goûtatou Valence 12 septembre 2026
- Festival Mangalaxy, Games & Sciences-fictions 2026 Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac Valence 12 septembre 2026
- Valence en Gastronomie Festival: Le Marché des enfants Valence 12 septembre 2026
- Valence en Gastronomie Festival: La virée Gastronomix Valence 12 septembre 2026