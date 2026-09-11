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Archives et Patrimoine -Journées Européennes du Patrimoine Archives et Patrimoine Valence

samedi 19 septembre 2026 · Archives et Patrimoine · Valence

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Archives et Patrimoine
Adresse
26 place Latour Maubourg
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif

Valence

Archives et Patrimoine -Journées Européennes du Patrimoine

Archives et Patrimoine 26 place Latour Maubourg Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Venez découvrir ou redécouvrir les archives de Valence Romans Agglo à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.
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Archives et Patrimoine 26 place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 96  archives@valenceromansagglo.fr

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English :

Come discover or rediscover the Valence Romans Agglo archives during the European Heritage Days.

L’événement Archives et Patrimoine -Journées Européennes du Patrimoine Valence a été mis à jour le 2026-08-31 par Valence Romans Tourisme

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