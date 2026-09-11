Archives et Patrimoine -Journées Européennes du Patrimoine Archives et Patrimoine Valence

Informations pratiques

Valence

Archives et Patrimoine -Journées Européennes du Patrimoine

Archives et Patrimoine 26 place Latour Maubourg Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir ou redécouvrir les archives de Valence Romans Agglo à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

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Archives et Patrimoine 26 place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 96 archives@valenceromansagglo.fr

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English :

Come discover or rediscover the Valence Romans Agglo archives during the European Heritage Days.

L’événement Archives et Patrimoine -Journées Européennes du Patrimoine Valence a été mis à jour le 2026-08-31 par Valence Romans Tourisme