Archives et réserve patrimoniale de la médiathèque Espace Boris Vian Montluçon

Archives et réserve patrimoniale de la médiathèque Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00, 16h00 Espace Boris Vian Allier

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Visitez la réserve patrimoniale de la médiathèque et des archives municipales et découvrez les coulisses de ces lieux. Sur inscription.

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux, 03100 Montluçon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 70 05 54 45 »}]

