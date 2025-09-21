Archives municipales de Cannes Archives municipales de Cannes Villa Montrose Cannes

sur inscription

Début : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Villa Montrose -9 av Montrose et Espace Calmette -18 rue Dr Calmette

Visites libres DIMANCHE (9h-13h / 14h-18h)

Visites commentées DIMANCHE à 9h30, 11h15, 14h30 et 16h :

Espace Calmette : réouverture exceptionnelle de l’exposition Le Temps du renouveau, 1944-1947, découverte de l’histoire de Cannes par le jeu.

Villa Montrose : découverte des travaux et des publications des associations savantes locales.

À l’issue de la visite, une navette pédestre est proposée entre les deux sites (marche commentée sur les lieux et édifices qui émaillent le parcours.)

Réservation préalable : 04 89 82 20 60/70

Lignes de bus : 4, 7

Archives municipales de Cannes Villa Montrose 9 avenue Montrose, 06400 Cannes Cannes 06407 La Lepre Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Visite des archives Montrose

©Mairie de Cannes