Archives municipales et communautaires Archives municipales et communautaires Laval

Archives municipales et communautaires Samedi 20 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 16h00 Archives municipales et communautaires Mayenne

Réservation recommandée (au 02 43 49 85 81 ou à archives@laval.fr) 15 personnes maxi par visite

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Venez découvrir les Archives municipales et communautaires de Laval à travers une visite commentée présentant les missions du service, des documents d’archives et les coulisses des espaces habituellement inaccessibles au public.

Archives municipales et communautaires 1 Rue Prosper Brou, 53000 Laval, France Laval 53000 Crossardière Mayenne Pays de la Loire 0243498581 http://archives.laval.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 49 85 81 »}] Le service des Archives de Laval veille sur la mémoire vivante de la Ville de Laval et de Laval-Agglomération. Ses missions : collecter, classer, conserver, communiquer et mettre en valeur les documents produits et reçus par ces institutions. Entrée au fond de la cour. Bus : ligne E arrêt Guesdon.

Découverte des lieux habituellement fermés au public et de documents sur un bâtiment architectural de Laval.

