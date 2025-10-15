Archives Municipales Un mois/une rue Rue du père Deval Archives Municipales Angoulême

Archives Municipales 33 avenue Jules Ferry Angoulême Charente

Venez tout apprendre sur les rues de la ville au fil des années, des travaux jusqu’aux noms qui leurs furent donnés sans oublier les évènements ou personnages qui les marquèrent.

English :

Come and learn all about the city’s streets over the years, from their construction to the names they were given, not forgetting the events and people who left their mark.

German :

Erfahren Sie alles über die Straßen der Stadt im Laufe der Jahre, die Bauarbeiten, die Namen, die ihnen gegeben wurden, und die Ereignisse oder Personen, die sie geprägt haben.

Italiano :

Venite a conoscere le strade della città nel corso degli anni, dai lavori stradali ai nomi che sono stati dati, senza dimenticare gli eventi e le persone che le hanno segnate.

Espanol :

Venga a conocer las calles de la ciudad a lo largo de los años, desde las obras hasta los nombres que han recibido, sin olvidar los acontecimientos y las personas que han dejado su huella en ellas.

