Archives Municipales Un mois/une rue Rue Ludovic Trarieux Archives Municipales Angoulême mercredi 17 septembre 2025.

Archives Municipales 33 avenue Jules Ferry Angoulême Charente

Tout savoir sur les rues de la ville, des travaux qui les aménagèrent, aux noms qui leur furent donnés sans oublier les événements ou personnages qui les marquèrent.

English :

Everything you need to know about the city’s streets, from the work that was carried out to the names that were given to them, not forgetting the events and people who left their mark.

German :

Hier erfahren Sie alles über die Straßen der Stadt, von den Bauarbeiten, mit denen sie angelegt wurden, über die Namen, die ihnen gegeben wurden, bis hin zu den Ereignissen oder Personen, die sie geprägt haben.

Italiano :

Tutto quello che c’è da sapere sulle strade della città, dai lavori eseguiti ai nomi che sono stati dati loro, senza dimenticare gli eventi e le persone che hanno lasciato il segno.

Espanol :

Todo lo que necesita saber sobre las calles de la ciudad, desde las obras que se llevaron a cabo hasta los nombres que se les dieron, sin olvidar los acontecimientos y las personas que dejaron su huella.

